İstanbul’da Koşu Etabı Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

İSTANBUL’DA YOLLAR KAPANACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu’ dolayısıyla bazı yolların kapatılacağını ve alternatif güzergahların belirlendiğini duyurdu.

Kapatılacak yollar, 06.00 ile 13.00 saatleri arasında geçerli olacak. Bu kapsamda; “Üsküdar Harem Sahil Yolu’nun Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar. Selmani Pak Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi ile Paşa Limanı Caddesi kesişimi arasında kalan Hakimiyeti Milliye Caddesi, Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Paşa Limanı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan Paşa Limanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.”

KUZGUNCUK KISMI ETKİLENECEK

Kapatılacak yollar arasında, Kuzguncuk Çarşı Caddesi de bulunuyor. Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan bölge, ayrıca Abdullahağa Caddesi ve Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Abdullahağa Caddesi ile Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan Abdullahağa Caddesi de kapalı yollar arasında yer alıyor.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Alternatif güzergahlar ise; Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi olarak belirlendi.