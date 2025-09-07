İstanbul’da Manifest Grubu Soruşturması Başladı

MANIFEST GRUBUNUN İLK +18 KONSERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Manifest müzik grubunun gerçekleştirdiği ve ilk defa 18 yaş sınırına sahip olan konseri, sosyal medya platformlarında yoğun biçimde paylaşıldı. Grubun sahne performansı, dansları ve kıyafetleri, kullanıcılar arasında çeşitli tepkileri beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Önceki akşam, Şişli ilçesinde yer alan Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen konserle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan resmi açıklamada, “Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında, 06/09/2025 tarihinde gerçekleştirilen bu halka açık konser sırasında, grup üyeleri ve sahnede dans eden kişilerin toplumun ortak edep duygusunu ihlal eden hareketlerde bulunduğu tespit edilmiştir,” denildi.

SOSYAL KÜLTÜR VE AHLÂK TEMİZLİĞİNE SALDIRI

Açıklamanın devamında, edep, iffet ve haya gibi toplum kültürünün önemli ögelerine zarar veren davranışların çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etki ihtimali vurgulandı. Bu sebeple, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu’nun 225. Maddesi kapsamında “Hayasızca Hareketler” ve “Teşhircilik” suçlarını incelemek üzere şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattıklarını belirtti. Elde edilen bilgilerin ışığında, gerekli araştırmalar ve tespitler için Kolluk Birimlerine talimat verildiği ifade edildi.