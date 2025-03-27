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İstanbul’da Metro ve Füniküler Kısıtlaması

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Taksim İstasyonu HAFTA SONU KAPALI

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonunun ve Taksim-Kabataş füniküler hattının, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu. Metro İstanbul’un sosyal medya kanalı üzerinden yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır” denildi.

SEFERLER DEVAM EDECEK

Aynı açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği bilgisi verildi. Taksim istasyonunun kapatılması, yolcular açısından farklı bir ulaşım planlaması gerektirmekte. Bu kararın detayları ve etkileri hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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