İstanbul’da Müjdat Gezen’e Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube programında sarf ettiği ifadeler nedeniyle bir soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne gelerek ifade verdi.

MÜJDAT GEZEN’DEN SAVUNMA

Müjdat Gezen, emniyette verdiği ifadesinde, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev isimli YouTube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur.” şeklinde açıklamada bulundu.

SUÇLAMALARA CEVAP VERDİ

Gezen, ifadesinde ayrıca şu ifadeleri kullandı: “Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” Müjdat Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.