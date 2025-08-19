İstanbul’da Müjdat Gezen’e Soruşturma Başladı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma süreci başlattı. Bu kapsamda Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’nde yer alan Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.

MÜJDAT GEZEN’DEN AÇIKLAMA

Müjdat Gezen’in emniyetteki ifadesinde, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube hesabının kendisine ait olduğunu belirtti. Soruşturmaya konu olan bölümdeki sözlerinin “espri amacıyla söylenmiştir” diyerek, “Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur” şeklinde savunma yaptı.

Gezen, ifadesinde “Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır” dedi. Bu ifadenin ülkesindeki kadınları yüceltmek amacıyla yapıldığını belirten Gezen, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.