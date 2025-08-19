İstanbul’da Müjdat Gezen’e Soruşturma Başlatıldı

MÜJDAT GEZEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” adlı YouTube programında kullandığı ifadeler nedeniyle bir soruşturma süreci başlattı. Bu soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Müjdat Gezen’in emniyetteki ifadesinde “Müjdat Gezen ile Bizim Ev” isimli YouTube hesabının kendisine ait olduğunu belirtti. Soruşturmaya konu olan bölümde geçmişteki sözlerinin “espri amacıyla söylendiğini” ifade etti. Gezen, bu ifadelerin “halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı” herhangi bir yönü olmadığını dile getirdi.

Gezen, ifadesinde programda yer alan “Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür. Bunun sebebini biliyor musunuz? Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem, aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır. Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu. İfadesini verdikten sonra Gezen, avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.