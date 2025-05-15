İstanbul’da Müzakere Süreci Başlıyor

DÜNYA KRİTİK GÖRÜŞMELERE KİLİTLENDİ

Dünya genelinde dikkatler İstanbul’da gerçekleşecek önemli müzakerelere çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, müzakere sürecine destek vermek üzere Ankara’ya geldi. Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e doğrudan görüşme teklifinde bulunmuştu. Ancak Kremlin, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Bununla birlikte, Putin, İstanbul’daki müzakerelere üst düzey diplomatlar ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyet göndermeye karar verdi.

RUSYA TÜRKİYE’Yİ ADRES GÖSTERDİ

Rusya, 10 Mayıs’ta diplomasi taleplerine yanıt vererek barış sürecini yeniden başlatmak için Türkiye’yi bir adres olarak belirledi. Bu kararın ardından taraflar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya gelme kararı aldı.

UKRAYNA HEYETİ BELİRLENDİ

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek isimler netleşti. Heyette, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva’nın yanı sıra bir dizi yetkili de yer alacak.

RUS HEYETİ VE ABD’NİN TUTUMU

Kremlin, Putin’in doğrudan müzakerelere katılmayacağını açıklarken, Rus heyetinin başında danışmanı Medinskiy yer alacak. Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de bulunacak. ABD Başkanı Donald Trump’ın toplantıya katılması beklenmezken, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu Temsilcisi Witkoff, müzakerelerin ardından Cuma günü İstanbul’da olacak.