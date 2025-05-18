İstanbul’da Müzakereler Devam Ediyor

UKRAYNA’DAN ATEŞKES MÜZAKERELERİNE YENİ İDDİALAR

İstanbul’da yapılan ateşkes müzakerelerine dair bir iddia gündeme geldi. Adı açıklanmayan bir Ukraynalı kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu öne sürdü. Kaynak, “Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti” sözleriyle bu durumu ifade etti. Bu taleplerin, geçtiğimiz ay ABD’nin Moskova ile gerçekleştirdiği istişareler doğrultusunda önerilen taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini aktardı.

MÜZAKERELER KAPALI KAPILAR ARDINDA YÜRÜTÜLMELİ

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafının açıklamalarına cevap vermek yerine müzakerelerin “tamamen kapalı kapılar ardında” yapılması gerektiğini öne sürdü. Peskov, ilerleyen süreçte esir takası gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla iş birliği artırılmasının gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu ifade eden Peskov, bunun için “belirli anlaşmalara” varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların içeriğini açıklamayacağını düşündüğünü belirtti.