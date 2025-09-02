İstanbul’da Narkotik Operasyonu Yapıldı

Uyuşturucu tacirleriyle mücadele devam ediyor. Türkiye genelinde sürdürülen çalışmalara İstanbul’da gerçekleştirilen bir narkotik operasyonu eklendi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Son yapılan operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinde paylaştı. Bakan Yerlikaya, operasyon sonucunda 417 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve gözaltına alınan 10 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

NARKOTİK OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Yerlikaya’nın açıklamasında, “İstanbul’da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirdik.” ifadesine yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla; 261 kg metamfetamin, 90,5 kg skunk, 66 kg eroin ve 36 kg kimyasal madde ele geçirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bakan, operasyonlar sonucunda yakalanan 10 şüphelinin tamamının tutuklandığını duyurdu. Ayrıca, İstanbul Valisi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürü ve polis ekiplerine tebriklerini iletti. “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.