İstanbul’da Nüfus Batıya Kaydı

İstanbul’daki Nüfus Değişimi Hızlanıyor

Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapan İstanbul, nüfus hareketliliği açısından farklı bir tablo sergiliyor. Şehrin 39 ilçesinin sosyoekonomik durumunu analiz eden bir rapor, nüfus artışının özellikle Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir gibi bölgelerde daha belirgin hale geldiğini ortaya koyuyor. Buna karşın, Fatih, Kadıköy ve Şişli gibi ilçelerde nüfus kaybı gözlemleniyor.

İlçelerde Nüfus Yoğunluğu

İstanbul’daki göç hareketinin detaylandırıldığı rapora göre, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar, kentin toplam nüfusunun yüzde 25’ini barındırıyor. İLKE Vakfı yetkilisi Ahmet Sait Öner, “Fatih, Kadıköy, Şişli gibi ilçelerde bir nüfus azalması söz konusu. Nüfus buralarda azalmışken çeper ilçelere doğru hızlı bir şekilde artış seyri gösteriyor. Örneğin, Beylikdüzü’nde nüfusun son 10 yılda yüzde 67 oranında arttığını görüyoruz” dedi. Öner, Esenyurt ve Başakşehir gibi yerlerde de benzer bir artışın yaşandığını bildirdi.

Yalnız Yaşama Eğilimleri

Öner, İstanbul’da tek başına yaşama oranının yükseldiğini, her dört haneden birinin tek kişilik olduğunu belirtti. Özellikle Kadıköy, Şişli ve Bakırköy’de bu durumun yaygın olduğunu ifade eden Öner, “Doğurganlık oranlarının yüksek olduğu ilçelerde Esenyurt, Sultanbeyli, Sultangazi, Sancaktepe ön planda. Bu oranların düşük olduğu yerler ise Bakırköy, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy” yorumunu yaptı.

Gelir Dağılımındaki Eşitsizlik

Öner, İstanbul’un ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının üçte birini üretmesine rağmen, gelir adaletsizliğinin en derin yaşandığı metropoller arasında yer aldığını söyledi. Gelir dağılımındaki uçurumların istatistiksel olarak gözlemlendiğini belirten Öner, “Beykoz ve Sarıyer’de ilçe içindeki ekonomik uçurum oldukça yüksek” açıklamasında bulundu.

Kira Fiyatları Arasındaki Farklılıklar

Öner, Esenyurt ve Tuzla’nın sanayi merkezleri olarak öne çıktığını, Şişli, Kadıköy ve Fatih’in ise ticaret ve finans merkezi olduğunu kaydetti. Kira fiyatlarına dikkat çeken Öner, “Esenyurt’ta ortalama kiralar 15 bin 500 lira ile en düşükken, Sarıyer’de bu rakam 60 bin lirayla en yüksek seviyede” diye konuştu.