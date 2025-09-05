İstanbul’da Okullar 10’da Açılıyor

Okullar, 8 Eylül 2025 tarihinde eğitime başlıyor. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci, öğretmenleriyle bir araya gelmiş olacak. Yeni döneme girilmeden önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki okulların açılış saatine dair bilgi verdi. Bakan Tekin, İstanbul’da okulların pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim gerçekleştireceğini açıkladı. Bu duyuru üzerine İstanbul Valiliği’nden bir açıklama geldi.

TRAFİK AKSAKLIKLARINI ÖNLEMEK İÇİN

İstanbul Valiliği’nin yazılı açıklamasında, “Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.” ifadesi yer aldı.

İSTANBUL’DA DERSBAŞI YAPACAK ÖĞRENCİ SAYISI

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrenci ve 170 bin öğretmen dersbaşı yapacak.