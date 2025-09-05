İstanbul’da Okullar, Pazartesi 10’da Başlayacak

OKULLARIN AÇILIŞI VE EĞİTİM SAATLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

8 Eylül 2025’te okullar açılıyor. Bu tarihle birlikte milyonlarca öğrenci, öğretmenleriyle buluşuyor. Yeni eğitim döneminin başlamasından önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da okulların açılış saatlerine dair bilgi verdi. Bakan Tekin, İstanbul genelinde okulların pazartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim vereceğini açıkladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN TRAFİK UYARISI

Bu açıklamanın ardından İstanbul Valiliği de bir duyuru yaptı. Valilik, “Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi-özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00-15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYISI

İstanbul’da 2025 eğitim öğretim yılında yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencinin ve 170 bin öğretmenin ders başı yapması bekleniyor. Bu sayılar, İstanbul’daki eğitim sisteminin büyüklüğünü ve önemini gösteriyor.