İstanbul’da Olağanüstü Gelişmeler Yaşandı!

MAHKEME KARARIYLA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde yaptığı İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Bu süreçte 196 delegenin tedbiren uzaklaştırılması ve mevcut kongre sürecinin de durdurulması yönünde karar alındı. Ayrıca, Gürsel Tekin Çelik’in yerine kayyum olarak atandı. “İrademizi gasp etmeye çalışanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” açıklaması dikkat çekti.

CHP’DEN KARAR TEPKİSİ

Gelişmelerin ardından CHP’den birçok çarpıcı açıklama yapıldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partinin bu süreçten daha güçlü çıkacağını belirtirken, “Yeni adli yılın başlangıcında bu ülkenin hukukunu, adaletini dünyaya rezil ediyorlar! Kongre sürecimizi sekteye uğratmak büyük acizliktir. Bu karar, demokrasimize yönelik açık bir darbedir!” dedi.

GENEL SEKRETERDEN DARBECİLER MESAJI

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de “Halk iradesi teslim alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. On milyonlarız, omuz omuzayız. Darbecileri yeneceğiz” ifadelerini kullandı. CHP’li yetkililer arasında yapılan açıklamalar da tepkileri artırdı. Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Özgür Karabat, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “İstanbul’un seçilmiş başkanı Özgür Çelik’tir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, seçilmediği koltuğa mahkeme kararıyla oturamaz” dediler.

HUKUKSUZLUKLARA KARŞI MÜCADELE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İstanbul İl Kongresinin hukuki temeli olmayan bir şekilde iptal ediliğini söyledi. “Siyasallaştırılmış yargının bu kararı yok hükmündedir. İstanbul’un iradesine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Diğer Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yargı aracılığıyla bir darbe gerçekleştirildiğini belirtti ve “Tüm partileri yakından etkileyecek bir süreç. Bu karara karşı durmak lazım” dedi.

PARTİ İÇİNDE BİRLİK MESAJI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu da, “CHP mahkemelerde kurulmadı, darbelerde yıkılmadı. Siyasallaşan yargıyla yaptığınız hiçbir operasyona boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” sözlerini kullandı. Gökhan Günaydın ise “Sizin kumpaslarınız, bizim mücadelemiz bitmez” diyerek durumu eleştirdi. Pınar Uzun Okakın, “İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’in seçildiği görev, anasının ak sütü gibi helaldir” ifadesiyle haklılıklarını savundu.