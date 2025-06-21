İstanbul’da Ormanlık Alanlara Giriş Yasak

İSTANBUL’DA ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKMA YASAKLANDI

İstanbul Valiliği, 23 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlarda mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminde artan insan ve araç hareketliliğinin, kasten ya da hatalı davranışlarla orman yangını riski oluşturabileceği vurgulandı. Bu riskleri önlemek amacıyla İstanbul genelinde bir dizi tedbirin uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

AÇIKLAMALAR VE YASAKLAR

Açıklamada, “İstanbul genelinde ormanlık alanlara girişler, mangal, tüp kullanımı, nargile vb. sebeplerle ateş yakmak 23 Haziran 2025 ile 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır ancak İstanbullu hemşehrilerimizin belirtilen piknik-mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında mangal-piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmalarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir” denildi.

YANGIN RİSKİNE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER

Açıklama ayrıca, Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddeleri çerçevesinde köyler ve mahalleler dahil orman içi, orman bitişiği ile ormanla ilişiği bulunmayan bölgelerde anız, bahçe ve tarla temizliği gerekçesiyle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı belirtildi. Orman alanları civarındaki tesislerin yangın risklerini azaltmak için gerekli önlemleri almak zorunda olduğu ifade edildi. Enerji nakil hatlarının bakımıyla ilgilenen kuruluşların da ormanlık alanlardan geçen kısımlarda gerekli bakımları yapacağı ve yangın riski nedeniyle enerji kesintisi uygulayabileceği kaydedildi.

DENETİM VE SORUMLULUKLAR

Tüm belediyeler, orman içi, kenarı ve bitişiğindeki çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracak. Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyenler, kimlikleriyle birlikte besleme yerini ve zamanı güvenlik birimlerine bildirmek ve izin almak kaydıyla sokak hayvanlarını besleyebilecek. Ancak bu kişiler, yasaklı alanlarda piknik yapma ve ateş yakma kısıtlamalarına tabi olacak. Kaymakamlık ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda denetim ekipleri etkin gözlem yapacak ve gerektiğinde tüm kamu ve özel sektör imkanlarıyla olası yangınlara müdahale edilecek. Yasakları ihlal edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari ve adli işlem yapılacağı belirtiliyor.