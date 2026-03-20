İstanbul’da Pay Senedi Yatırımları 4 Trilyon Lirayı Geçti

Borsa’daki son yatırımcı verileri açıklandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, şubat sonu itibarıyla en çok pay senedi yatırımcısı barındıran şehir 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul oldu. Başkent Ankara, 690 bin 143 yatırımcıyla ikinci sırada yer alırken, İzmir ise 448 bin 731 kişi ile üçüncü sırayı aldı. İstanbul’daki yatırımcıların toplam pay senedi portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon lira olarak kaydedilirken, Ankara’daki bu tutar 411 milyar 550 milyon lira, İzmir’de ise 167 milyar 624 milyon lira olarak dengelendi. Önceki yılın aynı dönemine oranla İstanbul’daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri yüzde 66,8 artarak 1 trilyon 645 milyar 746 milyon liraya ulaştı. Geçen yılın şubat ayında bu değer 2 trilyon 462 milyar 448 milyon lira seviyesindeydi. Aynı süreçte Ankara’da yatırımcıların portföy değeri yüzde 54,4 artarak 145 milyar 64 milyon liraya yükseldi. İzmir’de ise yatırımcıların portföy değeri yüzde 40,4’lük bir artışla 48 milyar 193 milyon lira olarak kaydedildi.

YATIRIMCI SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM

Yatırımcı sayılarındaki değişiklikler incelendiğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul’da yüzde 1,7 azalma, İzmir’de ise yüzde 1 düşüş meydana gelirken, Ankara’da yüzde 0,8’lik bir artış gözlemlendi.

BURSADA YATIRIMCI PROFİLİ

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından portföy büyüklüğünde en yüksek değerlere sahip şehir Bursa oldu. Şubat sonu itibarıyla Bursa’da yerleşiklerin portföy değeri 106 milyar 247 milyon lira, Bursa’daki pay senedi yatırımcı sayısı ise 278 bin 480 olarak kaydedildi. Böylece Bursa, büyük üç ilin ardından en fazla pay senedi yatırımcısına sahip şehir olarak dikkat çekti. Portföy büyüklüğünde Bursa’yı 67 milyar 398 milyon lirayla Antalya, 52 milyar 849 milyon lirayla Adana, 49 milyar 473 milyon lirayla Kocaeli, 41 milyar 50 milyon lirayla Balıkesir, 33 milyar 445 milyon lirayla Mersin ve 31 milyar 637 milyon lirayla Konya izledi. Yatırımcı sayısında ise 4. sıradaki Bursa’yı 231 bin 639 kişiyle Antalya, 192 bin 323 kişiyle Kocaeli, 189 bin 88 kişiyle Adana, 143 bin 423 kişiyle Mersin, 139 bin 966 kişiyle Konya ve 122 bin 604 kişiyle Balıkesir takip etti.

KÜRESEL YATIRIMCI ENFAZLA ABD’DE

Yurt dışı yatırımcılar verileri değerlendirildiğinde ise, şubat sonu itibarıyla en büyük portföy değeri 732 milyar 938 milyon lirayla ABD’li yatırımcılara ait oldu. Portföy değerinde ABD’yi, 719 milyar 752 milyon lirayla Katar ve 452 milyar 720 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. Listenin geri kalanında 317 milyar 830 milyon lirayla İspanya ve 145 milyar 146 milyon lirayla Hollanda yer aldı. ABD’li yatırımcı sayısı 953, Katarlı yatırımcı sayısı 10, Birleşik Krallıklı yatırımcı sayısı 272, İspanyalı yatırımcı sayısı 12 ve Hollandalı yatırımcı sayısı 143 olarak kaydedildi. ABD’li yatırımcıların portföy değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,4 artarken, Katarlı yatırımcıların portföy değeri yüzde 67,9, Birleşik Krallıklı yatırımcıların portföy değeri ise yüzde 83,4 oranda yükseldi. İspanyol yatırımcıların portföy değeri yüzde 22,1 artış gösterirken, Hollandalı yatırımcıların portföy değeri yüzde 9,5 azaldı.

SANAYİ SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Yatırımcıların sektörel ilgi alanları incelendiğinde, en çok talep gören endeks BIST 100 oldu. Şubat sonu itibarıyla BIST 100 endeksinin yatırımcı sayısı 4 milyon 587 bin 442 kişi olarak belirlenirken, en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi ise 4 milyon 265 bin 844 kişiyle sanayi endeksi oldu. Sanayi endeksini 4 milyon 56 bin 159 yatırımcıyla hizmetler endeksi takip etti. Mali endeksin 3 milyon 159 bin 585 yatırımcısı bulunurken, teknoloji endeksinin 2 milyon 659 bin 57 yatırımcısı kaydedildi. Ülke içinde en çok takip edilen bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise şubat sonu itibarıyla 945 bin 247 olarak ölçüldü.