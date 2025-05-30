İstanbul’da Plaj Ücretleri Belli Oldu

İSTANBUL’DA PLAJ VE GİRİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İstanbul genelinde plajlar, tesisler ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna yönelik hazırlıklara başladı. Bu bağlamda plajların giriş ücretleri netleşti. Özellikle Adalar bölgesinde plaj sezonu 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde başlayacak. Özel işletmelere ait plajlarda, Büyükada ve Heybeliada’da giriş ücretleri hafta içi 600 TL’den başlayıp, hafta sonu ise 1500 TL’ye kadar yükseliyor. Bazı plajlarda ise bu ücret, içeride harcama limiti olarak değerlendiriliyor.

BÖLGESEL DEĞİŞİM GÖSTEREN GİRİŞ ÜCRETLERİ

Kilyos’ta sezonun, haziran ayının ikinci haftası açılması planlanıyor. Günlük giriş ücretleri Kilyos’ta hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL olarak belirlenmiş durumda. Sarıyer’de 1 Haziran’da sezonu açacak işletmeler giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu ise 800 TL olarak duyurdu. Florya’da ise geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti, bu yıl 120 TL’ye çıkarılmış. Plajı kullanan Özcan Öztürk, “Buranın plajı İstanbul’un en güzel plajlarından biri. Her şey var içinde şezlong, şemsiye, duşları. Bir de hizmeti de güzel, plaj olarak çok güzel bir yer. Bildiğim kadarıyla bu sene giriş ücreti 120 lira. Bir haftaya kadar sezon açılacak, sezon açıldığı zaman ben de gider girerim.” diye belirtiyor.

ÜCRETLER HİZMETTEN KAYNAKLANIYOR

Şile’de Ayazma, Ağlayankaya ve Kurfallı gibi bazı halk plajlarında denize ücretsiz girilebiliyor. Özel işletmelerde ise giriş ücretleri 300 TL’den başlayıp 800 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şile’de faaliyet gösteren bir işletme sahibi İrfan Tutar, alınan ücretin denize girmekten ziyade sağlanan hizmetten kaynaklandığını ifade ederek, “Şile’nin 60 kilometre kum sahili var. Yani isteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Ama biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık.” diyor. Diğer bir işletme sahibi Cahit Savcı ise sezonun okulların tatil olmasıyla birlikte başlayacağını, “Şile artık eski Şile değil, kalabalıklaştı. Bayram sonrası sezon başlar. Geçen yıl kişi başı giriş 250 TL’ydi, bu yıl 300 TL yaptık. Köfte porsiyonu 400 TL, hamburger 350 TL, kutu içecekler 60-70 TL civarında. Yine de fiyatlarımız uygun.” şeklinde aktarıyor.

DENİZE GİRME SEÇENEKLERİ SINIRLI

Şile’de yaşayan Büşra Yücel, “İstanbul’da denize giren yakınlarım çok memnun. Bana göre İstanbul genelinde denize girilecek yer çok az çünkü denizler kirli. Ama özel işletmeler bakım yaptığı için önerilebilir.” ifadesini kullanıyor. Mihriban Koçhan ise ücretli plajların mantıklı olduğunu ifade ederek, “Ücretli olmasını normal buluyorum. Ücretsiz yerler çok kalabalık oluyor. Ben Silivri, Büyükçekmece gibi daha sakin yerleri tercih ediyorum. Uygun bir ücret olması şartıyla ücretli plajlar daha mantıklı.” diye ekliyor.