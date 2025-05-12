İstanbul’da Putin ve Zelensky buluşuyor

SAVAŞTA ATEŞKES İÇİN YENİ TEKLİF

2022 yılında başlayan savaş, büyük kayıplara yol açtı. Binlerce insanın hayatını kaybettiği bu süreçte, ateşkesin sağlaması an meselesi haline geldi. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Bu bağlamda Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin başlatılmasını önerdi. Ayrıca, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki rolüne dikkat çeken Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir araya geleceğini aktardı.

ZELENSKY’DEN KARŞILIKLI AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Putin’in ateşkes çağrısı ve İstanbul’da ön koşulsuz görüşme teklifine yanıt verdi. Zelensky, “Perşembe günü Türkiye’de Putin’i bekliyor olacağım. Umarım Ruslar bu sefer neden gelemeyeceklerine dair bahaneler aramaz. Yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz. Öldürmeleri uzatmanın bir anlamı yok.” şeklinde konuştu.

Moskova’daki basın toplantısında Putin, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” diyerek, İstanbul’daki müzakerelerin öncüsü olma arzusunu vurguladı. Ayrıca, “Türkiye’de müzakerelerin yapılması için fırsat sağlanmasını rica ediyorum” dedi. Putin, Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede, Ukrayna ile ciddi müzakereler yapma konusundaki kararlılığını ifade etti.