İstanbul’da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmesi

ORTADOĞU TURU VE İLK DURAK RİYAD

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci dönemi çerçevesinde gerçekleştirdiği yurtdışı ziyaretinin ilk ayağı olarak Ortadoğu’ya gidiyor. Trump’ın ilk durağı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Burada Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine hitap ediyor.

ŞARA İLE GÖRÜŞME PLANLARI

Yarın Riyad’da Şara ile görüşeceği açıklanan Trump, yeni Suriye hükümetinin ülkedeki istikrarı sağlama konusundaki başarılı olma ihtimalinin önemini vurguladı. Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını belirten Trump, kararını Suudi Veliaht Prensi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile istişare ettikten sonra aldığını ifade etti. Ayrıca, Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Türkiye’de görüşeceğini de duyurdu.

İSTANBUL’DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE DEĞİNME

Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını da sözlerine ekledi.

SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI VE ÉKONOMİK DEĞİŞİM

Trump, “ABD uzun yıllar yanlış bir yol izledi, şimdi yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” şeklinde konuştu. Trump’ın açıklamalarında dikkat çeken diğer noktalar arasında, “Suudi ekonomisinin büyük kısmının artık petrolden daha güçlü olduğu. Burada gerçekleşen değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler bambaşka bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu’nun terörizmle değil, teknoloji ile anıldığı bir yer haline gelmesini istiyoruz. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını ortadan kaldırdık. İran’a daha önce görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörizmi fonlama imkanını önledik.” ifadeleri de yer aldı.