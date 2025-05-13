“İstanbul’da Rusya-Ukrayna Barış Görüşmesi”

TRUMP’IN ORTADOĞU TURU BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti kapsamında Ortadoğu’ya seyahat etti. Trump için ilk durak Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Başkan Trump, Riyad’da gerçekleştirdiği Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine hitap ediyor.

TRUMP VE ŞARA GÖRÜŞECEK

Yarın Riyad’da Şara ile bir görüşme yapacağı açıklanan Trump, yeni kurulan Suriye hükümetinin ülke istikrarını sağlama konusunda başarılı olabileceğini vurguladı. Trump, Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırdığını belirtti ve bu kararını Suudi Veliaht Prensi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra aldığını ifade etti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı’nın bu hafta Türkiye’de bir araya geleceğini duyurdu.

İSTANBUL’DAKİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Trump, konuşmasında İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı.

SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI VE AÇIKLAMALAR

Trump, “ABD uzun yıllar yanlış bir yolda ilerledi, artık yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihin en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” dedi. Trump’ın öne çıkan açıklamaları arasında, “Suudi ekonomisinin büyük kısmı artık petrolden daha güçlü. Burada yaşanan değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler, tamamen farklı bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu artık terörizmle değil, teknoloji ile anılıyor. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını ortadan kaldırdık. İran’a daha önce görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörizmi finanse etmesini önledik.” ifadeleri yer aldı.