İstanbul’da Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Başladı

İSTANBUL’DAKİ KRİTİK DİPLOMASİ GÖRÜŞMELERİ

İstanbul, dünya tarihinde önemli bir diplomasi trafiğine ev sahipliği yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yapılan müzakereler çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy önderliğindeki heyetler bugün İstanbul’da bir araya geliyor. Dışişleri Bakanlığı’nın sağladığı bilgilere göre, Bakan Fidan ile Medinskiy’in başkanlığındaki Rus heyeti arasındaki görüşme tamamlandı.

ÜÇLÜ MÜZAKERELERİN GÜNDEMİ

Gelecek günlerde farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılması öngörülüyor. ABD-Ukrayna-Türkiye ile Rusya-Ukrayna-Türkiye arasında üçlü müzakerelerin gündemde olduğu ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, dört ülkenin bir araya gelerek genişletilmiş bir toplantı yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Görüşmeler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştiriliyor ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in teklifi doğrultusunda sürdürülüyor.

PUTİN’İN ÖNERİSİ VE ULUSLARARASI DESTEK

Putin, 11 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz bir şekilde yeniden başlatılmasını önerdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi bu öneriye olumlu bir yanıt verdi. Ayrıca, uluslararası toplum da İstanbul’daki barış görüşmelerini destekleyeceğini belirtti.