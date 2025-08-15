İstanbul’da Rüzgar Direk Devrildi, E-5 Kapatıldı

FIRTINA NEDENİYLE DÜŞEN DİREK TRAFİĞİ ETKİLEDİ

İstanbul’da etkili olan fırtına, E-5 Karayolu’nda ciddi bir sorun yarattı. Olay, saat 09.50 civarında Beylikdüzü yönünde, Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle refüjde yer alan aydınlatma direklerinden bir tanesi devrildi.

SÜRÜCÜLER GEREKENİ YAPTI

Devrilen direği gören sürücüler, durumu hemen acil ekiplere bildirdi. Yapılan müdahaleler nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Bu esnada, trafik akışının yan yoldan sağlandığı belirtildi. Direğin kaldırılmasının ardından, yolların yeniden trafiğe açılacağı bilgisi aktarıldı.