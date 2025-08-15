İstanbul’da Rüzgar, E-5’i Kapattı

FIRTINA SEBEBİYLE E-5’TE TRAFİK AKSADI

İstanbul’da yaşanan şiddetli fırtına, E-5 Karayolu’nda önemli bir aksama yaşanmasına neden oldu. Olay, saat 09.50 sularında Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rüzgarın etkisiyle refüj üzerindeki aydınlatma direklerinden biri devrildi.

GEREKEN ÖNLEMLER ALINDI

Sürücüler, devrilen direği görerek hemen durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerin olaya müdahale etmesi nedeniyle, aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif yan yoldan sağlandı. Direğin kaldırılmasının ardından, trafiğin yeniden açılacağı bilgisi verildi.