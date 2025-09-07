İstanbul’da Servis Ücretleri Belirlenmedi

OKULLAR YENİ EĞİTİM YILI İÇİN HAZIRLANIYOR

Okullar, yarından itibaren 2025-2026 eğitim-öğretim yılına merhaba diyor. Milyonlarca öğrenci derslikleri doldururken, veliler de eğitim masraflarını hesaplama sürecine girmiş durumda. İstanbul’daki okul servis ücretleri ise eğitim döneminin başlangıcına rağmen henüz belirlenmedi. UKOME’nin açıklaması gereken yeni tarifelerin, gerekli toplantının henüz gerçekleştirilmemesi nedeniyle duyurulması mümkün olmadı. UKOME’nin ilk toplantısında, okul servis zammının netleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEME PLANI

UKOME’den yeni bir karara ulaşana kadar velilerin 0-1 kilometre mesafedeki hizmet için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödemesi gerekecek. UKOME’nin belirlediği aylık ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 aya göre hesaplanarak toplam tutarın belirlenmesine olanak tanıyor. Okulların 2 gün açılması durumunda aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık kalması durumunda ise yüzde 75’i, 4 gün açık olduğunda ise yüzde 90’ı kadar ödeme talep ediliyor.

TARİFE DIŞI ÜCRET UYGULAMASI YASAK

Tarifenin dışında herhangi bir ücret talep edilmesi yasak olacak. Öğrenci velileri, sözleşme öncesi aşamada bile tarifenin dışında bir ödeme yapmaya zorlanamayacak. Servis ücretleri, yıllık ya da yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilebilir ve ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tek çekime zorlama yapılmasına izin verilmiyor ya da tek seferde nakit ödeme zorunluluğu getirilemiyor. Peşin ödeme yapılması durumunda ise yüzde 5 indirim uygulanması planlanıyor.