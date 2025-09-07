İstanbul’da Servis Ücretleri Belli Değil

OKULLAR 2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLIYOR

Yarın itibarıyla okullar resmen 2025-2026 eğitim-öğretim yılına giriş yapıyor. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını dolduracakken, veliler de okula gidiş geliş için maliyetleri hesaplamaya devam ediyor. İstanbul’da ise okul servis ücretleri henüz açıklanmadı. UKOME, yeni tarife üzerinde bir toplantı yapılmadığı için henüz bir duyuru yapmadı ve ilk toplantısında okul servisi zamlarının netleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEYECEĞİ ÜCRETLER

UKOME’den yeni bir karar çıkana dek veliler, 0-1 kilometre için aylık 2605 lira ve yıllık 23 bin 445 lira, 1-3 kilometre için aylık 2790 lira ve yıllık 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için aylık 3015 lira ve yıllık 27 bin 135 lira, 5-7 kilometre için aylık 3144 lira ve yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapacak. Belirlenen bu aylık ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanıyor. Okulların 2 gün açık olması halinde aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75’i, 4 gün açık olması halinde ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılacak.

TARİFE DIŞI ÜCRET UYGULAMASI YASAK

Bu tarifeye ek olarak ücret talep edilmesi mümkün değil. Öğrenci velileri, sözleşme öncesi aşamada bile tarifenin dışındaki ücretlere zorlanamayacak. Servis ücretleri, yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilebilecek. Ödemeler, nakit ya da kredi kartıyla yapılabilecek. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde tek çekim zorunluluğu olmayacak ve tek seferde nakit ödeme zorlanamayacak. Peşin ödemeye yüzde 5 indirim uygulanacak.