İstanbul’da Servis Ücretleri İçin Zam!

ZAM TALEBİ AÇIKLANDI

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, İstanbul’daki okul servislerine yüzde 50, personel servislerine ise yüzde 100 zam talep ettiklerini belirtti. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, İçişleri Bakanlığı önemli bir düzenleme yaparak okul servis yönetmeliğinde değişiklik gerçekleştirdi. Bu değişiklik, servis ücretleri konusunda yeni kuralların uygulanmasını sağladı.

YENİ DÜZENLEME DEVREYE GİRDİ

Mevcut durumda, okul servis ücretleri Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde belirlenirken, yeni yapılan düzenlemeyle birlikte artık fiyat tarifeleri büyükşehir ve il belediyeleri tarafından duyurulacak. Bu karar sonrası belediyelere ilk zam talebi iletildi. Günhan Sinar, talep ettikleri zam oranlarını duyurarak, İstanbul’da servis ücretlerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.