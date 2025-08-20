Gündem

İstanbul’da Servis Ücretleri İçin Zam

ÖNEMLİ ZAM TALEPLERİ

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nın başkanı Günhan Sinar, İstanbul’daki okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için ise yüzde 100 zam talep ettiklerini açıkladı. Okulların açılmasına günler kala, İçişleri Bakanlığı, okul servis yönetmeliği üzerinde değişiklikler yaparak servis ücretleriyle ilgili yeni düzenlemeleri devreye soktu.

YENİ DÜZENLEME DETAYLARI

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu altında belirlenen mevcut tarifelere ek olarak, yeni düzenleme ile birlikte artık fiyat tarifeleri büyükşehir ve il belediyeleri tarafından ilan edilecek. Bu karar sonrasında belediyelere ilk zam talebi iletildi. Başkan Sinar’ın belirttiği gibi, bu değişiklikle birlikte İstanbul’daki servis ücretlerinin belirlenmesi süreci daha önceden olduğu gibi olmayacak.

