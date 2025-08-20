İstanbul’da Servislere Zam İstendi

İSTANBUL’DA PERSONEL SERVİSLERİNE ZAM TALEBİ

İstanbul’da ulaşım hizmetleri alanında önemli bir gelişme yaşanıyor. Personel servisleri için yüzde 100 oranında bir zam talep edildiği öğrenildi. Bu durum, şehirde çalışanların günlük ulaşım masraflarını doğrudan etkileyecek.

OKUL SERVİSLERİ İÇİN YÜZDE 50 ZAM TALEBİ

Okul servis hizmetleri için de bir zam isteniyor. Talep edilen zam oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Bu artışı takip eden veliler, karşılaşacakları yeni ücretlerin çocuklarının eğitim giderlerini nasıl etkileyeceğini düşünmeye başladı.