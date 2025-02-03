İstanbul’da Simit Artışı: 20 TL Oldu

İSTANBUL’DA SIMIT FİYATLARINDA YÜZDE 30’LIK ARTIŞ

İstanbul’da simit fiyatlarına yapılan son zam büyük bir dikkat çekiyor. Bu zam ile birlikte simitin fiyatı 15 liradan 20 liraya yükseliyor. Böylece simit fiyatları İstanbul’da yüzde 30 oranında bir artış göstermiş oluyor.

SEMTLERDE FİYATLAR FARKLILIK GÖSTERİYOR

Fiyatlar yalnızca merkez ile sınırlı kalmıyor, aynı zamanda bazı semtlerdeki pastanelerde simidin fiyatı 20 TL’nin de üzerine çıkıyor. Bu durum, İstanbul’daki simit alışverişini etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor.