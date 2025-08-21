İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılacak

İstanbul’da SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN STANDLARDA YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavisinin giderlerini karşılamak için oluşturulan stantlarla ilgili yeni bir karar alındı. Bu stantlar, valilik izniyle açılabildiği biliniyordu. Ancak, “Aile büyükleri ve arkadaşlarla hareket edildi” ifadesiyle İstanbul Valiliği, yaşanan sorunlar üzerine yaptığı çalışmalarda, bu stantları açan ailelerin ihtiyaç duydukları izin belgelerine sahip olmayan akrabaları ve arkadaşlarıyla yardım toplama faaliyetlerine katıldıklarını belirtti.

SONUÇ OLARAK SESLİ YARDIM TOPLAMAYA İZİN YOK

Valilik, bu stantlarda yapılan kesintisiz ve yüksek sesli anonsların da tespit edildiğini belirtti. Alınan karar doğrultusunda, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir” açıklaması yapıldı.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Metro giriş ve çıkışları, köprü üst ve alt geçitleri, toplu taşıma durakları, sokaklar, caddeler, çarşılar, pazarlar ve meydanlar gibi kalabalık alanlarda, yaya geçişini ve trafiğin akışını engelleyen tüm stantların kaldırılacağı duyuruldu. Valilik, bu noktada “Başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecektir ve yapılan denetimlerde şartlara uymayanların tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır” bilgisini verdi.