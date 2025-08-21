İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılacak

İSTANBUL’DAKİ SMA STANTLARINA YENİ DÜZENLEME

İstanbul’da SMA hastası çocuklar için açılan stantlarla ilgili yeni bir karar alındı. Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla kurulan bu stantların valilik izniyle açılabildiği belirtiliyor.

AİLELERİN HAREKETİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İstanbul Valiliği, yapılan şikayetler ve ihbarlar üzerine bir inceleme gerçekleştirdi. Bu inceleme sonucunda, stantlarda ailelerin yardım toplama izin belgeleri olmadan geniş kitlelere ulaşmak için aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlarla hareket ettiği belirlendi. Valilik, ayrıca bu stantlarda kesintisiz ve yüksek sesle anons yapıldığını da tespit etti. Bu nedenle, valilik yeni bir karar alarak, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.” ifadesini kullandı.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Valilik, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerde, toplu taşıma duraklarında, sokak, cadde, çarşı, pazar ve meydanlarda yaya geçişini ve trafiğin akışını engelleyen yerlerden tüm stantların kaldırılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacaktır.” denildi.