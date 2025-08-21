İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılacak

İSTANBUL’DA SMA HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN STANTLARDA YENİ KARAR

İstanbul’da SMA hastası çocuklar için açılan stantlar ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi maliyetlerinin karşılanması amacıyla kurulan bu stantlar, daha önce valilik izni ile faaliyete geçebiliyordu.

İZİNSİZ FAALİYETLER GÖZLEMLENDİ

İstanbul Valiliği, gelen şikayetler doğrultusunda bir inceleme başlatarak, bu stantlarda ailelerin yardım toplamak için izin belgesi olmadan aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlarıyla bir araya geldiğini tespit etti. Ayrıca, bu stantlarda kesintisiz yüksek sesle anons yapıldığı da belirlendi. Valilik, söz konusu duruma ilişkin, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.” ifadesini kullandı.

TÜM STANTLAR KALDIRILIYOR

Valilik, metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durakları ve istasyonları gibi yaya geçişini ve trafiğin akışını engelleyebilecek kalabalık yerlerde tüm stantların kaldırılacağı bilgisini paylaştı. Açıklamada, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacak.” denildi.