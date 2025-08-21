İstanbul’da SMA Stantları Kaldırılıyor

İSTANBUL’DAKİ SMA STANTLARI İÇİN YENİ KARAR

İstanbul’da Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocuklar için oluşturulan ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi masraflarını karşılamak amacıyla açılan stantlarla ilgili yeni bir karar alındı. Daha önce, bu stantların valilik izniyle açıldığı bilinmekteydi.

AİLELERİN YARDIM TOPLAMASI ÜZERİNE UYARI

İstanbul Valiliği, gelen şikayetler ve ihbarlar doğrultusunda bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma, stantlarda ailelerin, yardım toplama izin belgesi olmadan ailesi, arkadaşları ve akrabalarıyla birlikte hareket ettiğini belirledi. Ayrıca, valilik yapılan denetimlerde kesintisiz ve yüksek sesle anons yapıldığı tespitini de aktardı. Valilik, bu konuyla ilgili olarak “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.” ifadesini kullandı.

TÜM STANTLAR KALDIRILACAK

Valilik, metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitleri, toplu taşıma durakları, sokak, cadde, çarşı, pazar ve meydanlar gibi kalabalık ve güvenlik zafiyeti oluşturabilecek yerlerde tüm stantların kaldırılacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacak.” şeklinde yer aldı.