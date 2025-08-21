İstanbul’da SMA Stantlarına İzin Yok

İSTANBUL’DA SMA HASTALARI İÇİN STANTLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

İstanbul’da SMA hastası çocuklar için oluşturulan yardım stantlarıyla ilgili önemli bir karar alındı. Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tedavi maliyetlerinin karşılanması amacıyla açılan bu stantlar, yalnızca valilik izniyle faaliyete geçirilebiliyordu.

FİRMALARA HAREKET İZNİ VERİLMİYOR

İstanbul Valiliği, yapılan şikayetler ve ihbarlar ışığında, stantları kuran ailelerin geniş kitlelerden yardım toplamak amacıyla gerekli izin belgelerine sahip olmayan aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlarla destek sağladığını bildirdi. Ayrıca, bu stantlarda kesintisiz ve yüksek sesle anons yapıldığı da tespit edildi. Valilik, “İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir.” açıklamasında bulundu.

TÜM STANTLAR KALDIRILIYOR

Valilik ayrıca, metro giriş ve çıkışları, köprü alt ve üst geçitler, toplu taşıma durakları, sokaklar, caddeler, çarşılar, pazarlar ve meydanlar gibi güvenlik zafiyeti oluşturabilecek noktalardan tüm stantların kaldırılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. Denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemler yapılacak.” denildi.