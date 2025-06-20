İstanbul’da Soruşturma Devam Ediyor

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma karmaşık bir süreç olarak ilerliyor. Soruşturma çerçevesinde bazı şüphelilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildiği bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerle ilgili baskı ve tehditle ifade verdikleri iddiaları üzerine yeni bir soruşturma başlatılacağını açıkladı.

BAZI ŞÜPHELİLER KENDİ GÖNÜLLERİYLE BAŞVURDU

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne karşı yöneltilen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlamalarıyla haklarında soruşturma yürütülen bazı şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 221. ve 254. maddelerinde yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla, kendileri veya avukatları aracılığıyla yazılı dilekçeleriyle başvuruda bulundukları belirtildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Açıklamada, şüphelilerin avukatlarıyla alınan beyanların okunduğu ve imzalandığı ifade edildi. Ayrıca, “Verilen beyanların cumhuriyet başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bazı sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığına dair, soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekte. Bu anlamda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs edenler hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır,” denildi.