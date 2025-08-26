İstanbul’da Su Seviyeleri Düşüyor

İstanbul’da yaz sıcaklıklarının etkisi, barajlardaki su seviyelerini hızla azaltıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, su kaynakları olan barajlarda doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, 26 Ağustos itibarıyla bu oran yüzde 42,43 seviyesine geriledi. Ömerli Barajı’nda doluluk yalnızca yüzde 38,75, Darlık Barajı’nda yüzde 54,07, Elmalı Barajı’nda yüzde 61,1, Terkos Barajı’nda yüzde 47,25, Alibey Barajı’nda yüzde 26,11, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 43,24, Sazlıdere Barajı’nda yüzde 39,14, Istrancalar Barajı’nda yüzde 32,06, Kazandere Barajı’nda yüzde 24,23 ve Pabuçdere Barajı’nda ise yüzde 34,27 olarak ölçüldü. Melen ve Yeşilçay kaynaklarından bu yıl toplamda 408,19 milyon metreküp su alındı. Geçtiğimiz gün kente sağlanan su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp düzeyinde gerçekleşti.

Hava sıcaklıklarıyla birlikte gelişen durum, barajların doluluk oranlarını etkiliyor. İSKİ’nin istatistiklerine göre, 26 Ağustos’taki doluluk oranları geçmiş yıllara göre büyük farklılıklar gösteriyor. 2015’te bu oran yüzde 70,42, 2016’da yüzde 54,02, 2017’de yüzde 63,96, 2018’de yüzde 63,91, 2019’da yüzde 60,69, 2020’de yüzde 48,92, 2021’de yüzde 59,38, 2022’de yüzde 59,66, 2023’te yüzde 30,64 olarak kaydedildi. 2024 yılı itibarıyla doluluk oranı ise yüzde 48,31 olarak ölçüldü. İstanbul baraj ve göletlerinin toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, güncel veriler doğrultusunda su miktarı 368,26 milyon metreküp seviyesinde tespit edildi.