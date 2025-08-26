İstanbul’da Su Seviyesi Düşüyor!

İSTANBUL’DA BARAJLARDA SU SEVİYELERİ DÜŞÜYOR

İstanbul’da etkili olan sıcak hava koşulları, barajlardaki su seviyelerinin hızla azalmasına neden oluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan barajların doluluk oranı, 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, 26 Ağustos tarihi itibarıyla yüzde 42,43’e kadar düştü. Ömerli Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 38,75, Darlık Barajı’nda yüzde 54,07, Elmalı Barajı’nda yüzde 61,1, Terkos Barajı’nda yüzde 47,25, Alibey Barajı’nda yüzde 26,11, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 43,24, Sazlıdere Barajı’nda yüzde 39,14, Istrancalar Barajı’nda yüzde 32,06, Kazandere Barajı’nda yüzde 24,23 ve Pabuçdere Barajı’nda yüzde 34,27 olarak ölçümlendi.

SU KAYNAKLARI VE İSTATİKLER

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay’dan yılın başından itibaren toplamda 408,19 milyon metreküp su alımı gerçekleşti. Son günlerde kente verilen su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi. İSKİ’nin istatistiklerine göre, 26 Ağustos tarihindeki baraj doluluk oranları geçmiş yıllarda şu şekilde seyir izledi: 2015’te yüzde 70,42, 2016’da yüzde 54,02, 2017’de yüzde 63,96, 2018’de yüzde 63,91, 2019’da yüzde 60,69, 2020’de yüzde 48,92, 2021’de yüzde 59,38, 2022’de yüzde 59,66, 2023’te yüzde 30,64 ve 2024’te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI

İstanbul’daki baraj ve göletlerin toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olarak belirlendi. Son gün itibarıyla mevcut su miktarı ise 368,26 milyon metreküp olarak ölçüldü. Bu durum, su kaynaklarının hızla tükenmesi endişesini beraberinde getiriyor.