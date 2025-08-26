İstanbul’da Su Sorunu Büyüyor!

SICAK HAVALAR BARAJLARDAKİ SU SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜYOR

İstanbul’da yaşanan sıcak hava koşulları, barajlardaki su seviyesinin hızla azalmasına yol açıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 19 Temmuz’da yüzde 58,28 iken, 26 Ağustos itibarıyla yüzde 42,43’e düştü. Ömerli Barajı’ndaki doluluk yüzde 38,75, Darlık’ta yüzde 54,07, Elmalı’da yüzde 61,1, Terkos’ta yüzde 47,25, Alibey’de yüzde 26,11, Büyükçekmece’de yüzde 43,24, Sazlıdere’de yüzde 39,14, Istrancalar’da yüzde 32,06, Kazandere’de yüzde 24,23 ve Pabuçdere’de yüzde 34,27 olarak ölçüldü. Melen ve Yeşilçay’dan bu yılın başından beri toplam 408,19 milyon metreküp su alındı ve dünkü su miktarı ise 3 milyon 407 bin metreküp olarak kaydedildi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI KARŞILAŞTIRMASI

İSKİ’nin istatistiklerine göre, 26 Ağustos tarihindeki baraj doluluk oranları 2015’te yüzde 70,42, 2016’da yüzde 54,02, 2017’de yüzde 63,96, 2018’de yüzde 63,91, 2019’da yüzde 60,69, 2020’de yüzde 48,92, 2021’de yüzde 59,38, 2022’de yüzde 59,66, 2023’te yüzde 30,64 ve 2024’te yüzde 48,31 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA SU MİKTARI

Toplam hacmi 868 milyon 683 bin metreküp olan İstanbul baraj ve göletlerindeki su miktarı, güncel veriler doğrultusunda 368,26 milyon metreküp olarak belirlendi. Barajlardaki bu düşüş, kentin su ihtiyacını karşılamada ciddi sorunlar doğurabiliyor.