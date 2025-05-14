İstanbul’da Suya Yüzde 10 Zam

İSKİ GENEL KURULU TOPLANTISI

İBB Meclisi Mayıs ayı ikinci oturumu, Saraçhane’dki İBB Başkanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda İSKİ’nin 2024 faaliyet raporu, oy çokluğu ile onaylandı. Gündeme alınan diğer teklifler de görüşülerek karara bağlandı.

TARİFE DEĞİŞİKLİĞİ OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Plan ve Bütçe ile Tarife Komisyonları tarafından meclis gündemine getirilen su satış tarife değişikliği, yine oy çokluğu ile kabul edildi. İSKİ Genel Kurulu’nda, zamlı tarifenin de oy çokluğu ile kabul edilmesi sonucu, İstanbul’daki konut abonelerinin yüzde 85’inin kullandığı birinci kademe su tarifesine yüzde 10 zam yapıldı.

ZAMLI TARİFE GEÇERLİLİK TARİHİ

Bu doğrultuda, İstanbul’daki konutların yüzde 85’inin kullandığı 1. Kademe su birim fiyatı, 42,37 TL’den 46,62 TL’ye yükseldi. Alınan karar, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.