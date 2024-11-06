İstanbul’da Tedarikçi Zirvesi 2024 Yapıldı

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ZİRVEDE STRATEJİLER PAYLAŞILDI

Turkcell, İstanbul’da organize ettiği zirveye 170 tedarikçi firma ile katıldı ve bu etkinlikte şirketin vizyonu ile stratejileri iş ortaklarına aktarıldı. Zirvede “Tedarikçi Eksenli İnovasyon ve Yerlilik Programları” adı altında başarılı firmalara ödüller verildi.

YERLİ TEKNOLOJİLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, zirvede yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve altyapı projelerinde yerlilik oranının artırılması konusuna dikkat çekti. Koç, “Bu zirvedeki temel motivasyonumuz, yenilikçi ve verimli projelerin geliştirilmesi için uygun ekosistemin oluşmasına katkıda bulunmak. Altyapı çalışmalarında ve yeni geliştirilen ürünlerde yerlilik oranını artırmayı da çok önemsiyoruz. Her yıl düzenlediğimiz Tedarikçi Zirvesi, teknoloji ekosisteminde kilit bir rol oynayan KOBİ ve start-up’lara destek sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Turkcell’in vizyon ve stratejilerini aktarmak için önemli bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN GÜÇLÜ TEMEL

Şirketin İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, “Tedarikçi ekosistemimizle ortak hedeflere ulaşmak, sürdürülebilir büyüme için güçlü bir temel oluşturuyor” sözlerini kullandı. Durdu, ayrıca zirvenin iş dünyası trendlerini şekillendirecek teknolojileri tedarikçilerle birlikte keşfetmek ve rekabet avantajı sağlayacak yenilikçi çözümleri hayata geçirmek adına uygun bir zemin oluşturduğunu belirtti.