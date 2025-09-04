İstanbul’da Tekne Faaliyetleri Düzenlenecek

İSTANBUL BOĞAZI’NDA YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Valiliği, ‘İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar’ alıyor. Vali Davut Gül’ün imzasıyla hazırlanan bu karar, 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarına iletildi.

CAN GÜVENLİĞİ TEMEL AMACIMIZDIR

Kararda, İstanbul Boğazı’nın doğal, tarihi ve coğrafi özelliklerinin yanı sıra denizcilik faaliyetlerinin yoğun gerçekleştiği bir bölge olduğu vurgulanıyor. Ancak izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini, altyapı eksiklikleri gibi etkenler sebebiyle can ve mal güvenliği konusunda riskler oluştuğu ifade ediliyor. Yangın riski, kaçak elektrik kullanımı, izinsiz yakıt ikmali gibi konuların önemli güvenlik sorunları oluşturduğuna değinilirken, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/B ve 66. maddeleri ile ilgili diğer yasaların hükümleri uyarınca Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can-mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.” deniyor.

DENİZ TURİZMİ FAALİYETLERİ İÇİN KURALAR BELİRLENDİ

İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla alınan kararlar şu şekilde sıralandı: İstanbul Boğazı’nın Anadolu ve Avrupa kıyılarında, işletme izni verilmeyen kıyı yapıları üzerinde 24 metre ve üzeri kıyı tesis işletme belgeli teknelerin yolcu indirme-bindirme faaliyetleri yasaklandı. Bu tür faaliyetlerin sadece kıyı tesisi işletme izni olan alanlarda yürütülmesi gerekiyor. Aynı zamanda deniz trafiği ve karada trafik yoğunluğu oluşturan ve kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerdeki 24 metre ve üzeri teknelerin, bu alanlar için usulsüz altyapı hizmetlerinden yararlanması da yasaklandı.

DENETİMLERİ KİM YAPACAK?

Karar kapsamındaki düzenlemelerin 8 Eylül’den itibaren yürürlüğe gireceği belirtilirken, kararın etkin bir şekilde uygulanması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer ilgili kurumların Valilik koordinasyonu altında eylemde bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca, ‘Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu’ kurulacak ve düzenli denetimler gerçekleştirecek. Bu denetimlerde, belirlenen alanlardaki deniz araçlarının boşaltacağı kıyı alanlarına hiçbir deniz aracının bağlanmaması hedefleniyor. Karara aykırı hareket eden deniz turizmi araçları hakkında, 618 sayılı Limanlar Kanunu’na dayanarak gerekli idari yaptırımların uygulanacağı aktarılıyor. Bu karar, kamu düzeninin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini ve sürdürülebilir deniz turizmi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla alınmıştır.