İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Oluştu

İSTANBUL’DA DEPREM FELAKETİ

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sarsılıyor. Büyük depremin ardından Büyükçekmece bölgesinde 5.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. AFAD ve diğer yetkili kurumlar, vatandaşları riskli binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. Deprem korkusunu yaşayan birçok kişi geceyi evinde geçirmek istemiyor ve bu nedenle kamu binaları acil olarak kullanıma açılıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Okulların 2 gün tatil edilmesiyle, depremler sonrasında evlerinden uzaklaşan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih ediyor. Bu durum, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle İstanbul’dan dışarı çıkmak isteyen sürücüler, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun belirli noktalarında ciddi bir yoğunlukla karşılaşıyor. TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametine doğru trafik adeta durma noktasına geliyor.