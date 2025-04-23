Gündem

İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Oluştu

istanbul-da-trafik-yogunlugu-olustu

İSTANBUL’DA DEPREM FELAKETİ

İstanbul, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılarla sarsılıyor. Büyük depremin ardından Büyükçekmece bölgesinde 5.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. AFAD ve diğer yetkili kurumlar, vatandaşları riskli binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. Deprem korkusunu yaşayan birçok kişi geceyi evinde geçirmek istemiyor ve bu nedenle kamu binaları acil olarak kullanıma açılıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR

Okulların 2 gün tatil edilmesiyle, depremler sonrasında evlerinden uzaklaşan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih ediyor. Bu durum, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle İstanbul’dan dışarı çıkmak isteyen sürücüler, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu’nun belirli noktalarında ciddi bir yoğunlukla karşılaşıyor. TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametine doğru trafik adeta durma noktasına geliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

6.2 Mw Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi!

Kocaeli Üniversitesi'nden araştırmacılar, depremin sismik verilerini analiz ederek sesin, ana şok sırasında enerjiyi temsil eden spektral güç yoğunluğuyla başlangıçta tiz olduğunu açıkladı.
Flaş

Osmaniye’de Anne-Kız Elektrik Akımına Kapıldı

Sulama kanalında elini yıkarken akıma kapılan genç kızın annesi, kızını kurtarmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. İkisi de hayatlarını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.