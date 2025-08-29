İstanbul’da Tuncay Meriç’in Şüphelisi Yakalandı

İSTANBUL’DA CİNAYET OLAYIYLA İLGİLİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul’un Çekmeköy İlçesi’nde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafe ortamında yemek yediği esnada hayatını kaybetmesi ile alakalı bir kişini yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.” diye belirtti.

GÖZALTINDAKİ KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Cinayet Büro Amirliği, olaya dair yürütülen soruşturma çerçevesinde toplamda altı ek şahsın daha gözaltına alındığı bilgisini verdi. Yakalanan kişiler arasında cinayetin azmettiricileri olduğu ifade edilirken, olayın eski bir husumetle bağlantılı olduğu iddia edildi. Böylelikle cinayet soruşturması kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alınmış oldu. Soruşturmanın derinleşmesine bağlı olarak gözaltı sayısının daha da artabileceği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos tarihinde kafe içerisinde yemek yerken vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahale sırasında başından vurulduğu tespit edilen Meriç, hızla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuncay Meriç hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganı yakalamak adına çalışmalara başladı.

TUNCAY MERİÇ KİMDİR?

49 yaşında olan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, uzun yıllardır kulüp başkanlığını yürütüyordu. Amatör futbola sağladığı katkılarla tanınan Meriç, Çekmeköy ve çevresindeki gençlerin spora yönlendirilmesi adına bir dizi faaliyet gerçekleştirmişti. Spor camiasında bilinen ve sevilen bir isim olan Tuncay Meriç, bu bağlamda kaybedilen bir değer oldu.