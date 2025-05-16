İstanbul’da Üçlü Toplantı Başladı

UKRAYNA VE RUSYA HEYETLERİ DOLMABAHÇE’DE BİR ARAYA GELİYOR

Perşembe günü Türkiye’ye gelen Ukrayna ve Rusya delegasyonları, bugün Dolmabahçe’de bir araya gelecek. Türkiye’nin arabuluculuğunda yapılacak olan görüşmelere ABD heyeti gözlemci olarak katılacak. Görüşmeler öncesinde Rusya, Ukrayna’ya çağrı yaparak, “görüşmelerin iptal edilmemesi ya da ertelenmemesi gerektiğini” kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da müzakereler öncesinde iki tarafla görüşmek için İstanbul’a geldi.

STOLTENBERG VE KALLAS’TAN AÇIKLAMALAR

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müzakere sürecini değerlendiren Kallas, “Rusya’nın barış istemediğini” savundu. Stoltenberg ise Putin’in, Ukrayna görüşmelerine “düşük seviyeli” bir heyet gönderdiğini ve bunun “bir hata” olduğunu söyledi.

TRUMP: PUTİN’LE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Abu Dabi’de bir iş toplantısı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “en kısa sürede” görüşmek istediğini ifade etti. Trump, Rus liderle görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya cevap verirken, “Bunu ayarlayabildiğimiz anda buradan ayrılıp onunla görüşmeye gideceğim” dedi.

TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA ÜÇLÜ ZİRVESİ BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye – ABD – Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında başladı. ABD tarafında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ve Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg toplantıda yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov ve Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın katıldığı bildirildi.

ÇİN’DEN GÖRÜŞMELER ÖNCESİ MESAJ

Çin, bugün yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin “adil ve kalıcı” bir anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Barışa adanmış tüm çabaları destekliyoruz. İlgili tarafların, herkes için kabul edilebilir adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına varmak için diyalog ve müzakerelere devam edeceğini umuyoruz” dedi.

AVRUPALI VE UKRAYNALI YETKİLİLER GÖRÜŞTÜ

AFP’nin haberine göre, Ukrayna heyetindeki isimler İstanbul’da Avrupalı güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Bu görüşmenin, Rusya ile yürütülecek müzakereler öncesinde mevcut duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunmak için yapıldığı belirtildi.

ABD VE UKRAYNA HEYETLERİ DOLMABAHÇE’DE

ABD ve Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe’ye geldiği bilgisi alındı. Türkiye, ABD ve Ukrayna arasında üçlü zirvenin başlaması bekleniyor. Bu zirvede, Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde barış müzakerelerinin değerlendirileceği ifade ediliyor.

RUBIO İSTANBUL’A GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ve Ukrayna arasında üç yılı aşkın süredir yapılacak ilk doğrudan müzakereler öncesinde İstanbul’a ulaştı. Rubio’nun, görüşmeler öncesinde her iki tarafın temsilcileriyle ayrı ayrı temas kuracağı bildirildi. Rubio’nun İstanbul’daki temaslarının, bölgede devam eden krizin çözümüne yeni bir diplomatik ivme kazandırması bekleniyor.

GÖRÜŞME PROGRAMI BELİRLENDİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve ABD arasında bugün gerçekleşecek toplantıların programı belli oldu. Bakanlık, saat 10:45’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleştirileceğini bildirdi. Bu toplantının ardından Dolmabahçe’de saat 12:30’da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı yapılacak.

STARMEER: PUTİN BEDELİ ÖDEMELİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’de yapılması planlanan barış görüşmelerine katılmayı reddetmesine tepki göstererek sert açıklamalarda bulundu. Starmer, “Putin barışı engellemenin bedelini ödemeli” ifadesini kullandı. Putin’in zaman kazanmaya yönelik taktiklerine asla göz yumulamayacağını belirtti.

RUSYA’DAN UKRAYNA’YA GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Rusya, Ukrayna’nın Cuma günü İstanbul’da gerçekleştirilecek görüşmelere katılımını resmen talep etti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Rus delegasyonunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.

RUSYA: KALICI BARIŞ İSTİYORUZ

Rusya Federasyonu’nun Ukrayna ile barış görüşmeleri için görevlendirdiği heyetin başkanı Vladimir Medinsky, Moskova yönetiminin bu görüşmelerde Ukrayna ile kalıcı bir barış anlaşması için müzakereler yürütmeyi hedeflediğini açıkladı. Medinsky, 2022 yılında iki ülke arasında yapılan barış görüşmelerine katıldığını hatırlatarak, şu anda bu müzakerelerin yeniden başlatılmasını istediklerini vurguladı.

RUBIO, ‘TRUMP VE PUTİN GÖRÜŞECEK Mİ?’ SORUSUNU YANITLADI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Cuma günü İstanbul’a giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukrayna heyetiyle görüşeceği öğrenildi. Rubio, Antalya’da Trump ve Putin’in görüşüp görüşmeyeceğine dair bir soruya, “Bunun zamanıyla ilgili bir bilgim yok. Bu sadece bugün Başkan’ın bahsettiği değerlendirmeyle ilgili bir şey” yanıtını verdi.