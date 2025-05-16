İstanbul’da Üçlü Toplantılar Yapıldı

ÜÇLÜ TOPLANTILAR İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Bugün İstanbul’da Türkiye-ABD-Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları yapıldı. Türkiye-ABD-Ukrayna üçlü zirvesi saat 10.45’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı. Bakan Fidan’ın başkanlığındaki bu ilk toplantı 1,5 saat sürdü.

Bakan Fidan’dan Barış Vurgusu

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı ise 13.30’da aynı mekanda başladı. Açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tüm tarafların barışa olan bağlılıklarının yeni bir fırsat penceresi açtığını ifade etti. Fidan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz” dedi. Ayrıca, “Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar verecekler” diye ekledi.

Ateşkesin Önemi

Bakan Fidan, savaşın getirdiği kayıpların devam ettiğini belirterek, “Ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır” ifadesini kullandı. Fidan, bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması gerektiğini vurguladı ve Türkiye’nin barış sağlama adına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Toplantılar Sonrası İlk Açıklama

Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı saat 15.30 sıralarında sona erdi. Ukraynalı diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, “Rusya’nın görüşmelerdeki talepleri gerçekçi değil” denildi. Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, “Rusya’yla bin kişiye karşılık bin kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık” şeklinde bilgi verdi.

NATO Genel Sekreteri’nden Değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, yapılan görüşmelere ilişkin, “Ukraynalıların masaya gelmesi çok iyi. Tüm baskı Putin’in üzerinde” açıklamasında bulundu.

Trump’tan Müzakerelere Katılma Sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’da yapılacak müzakerelere katılabileceği sinyalini verdi. Orta Doğu turunun sonrası seyahat planlarında değişiklik olabileceğini belirten Trump, “Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum” dedi. Daha sonra yaptığı açıklamada, “Bakalım Rusya ve Ukrayna ile ne olacak; en kısa zamanda Putin ile görüşeceğiz” ifadesini kullandı.

Savaşın Dönüm Noktası

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de başlatılan saldırılarla başlayan savaşta önemli bölgeler ilhak edildi. Kırım’ın 2014’te Rusya tarafından ilhak edilmesiyle Ukrayna, toprak kontrolünün yaklaşık beşte birini kaybetti. Batılı ülkeler Ukrayna’ya geniş destekler sağlarken, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulandı.

Türkiye’nin Barış İçin Rolü

Türkiye, savaşın başlamasından bu yana barış için çabalarını sürdürüyor. 2022’de yapılan Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelmişti. İstanbul müzakerelerinde sağlanan uzlaşma, diğer gelişmelerle bozulmuş olsa da Türkiye, tarafları bir araya getirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmelerinde arabuluculuğunu sürdürerek, müzakerelere ev sahipliği teklif etmektedir.