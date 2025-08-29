İstanbul’da Ücretsiz Etkinlikler Olacak

Gündem

ETKİNLİKLER VE KUTLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı vesilesiyle şehir genelinde çeşitli kutlama etkinlikleri gerçekleştirilecek. İstanbullular, 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak. Program, İBB bandosunun performansıyla başlayacak; ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşması yer alacak ve etkinlik, Ceylan Ertem’in konseriyle sona erecek.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ

30 Ağustos’ta toplu ulaşım araçları, otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi, 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Bu ücretsiz yolculuktan, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, Zafer Bayramı’na özel olarak çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri düzenleyecek; bazı müzeler de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

KİTAP İNDİRİMLERİ VE YAT YARIŞI

İstanbul Kitapçısı, 22-31 Ağustos tarihleri arasında seçili kitaplarda, Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde yüzde 20 indirim uygulayacak. Ayrıca, İSPARK’a bağlı İSTMARİN’in koordinesinde gerçekleştirilecek “30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı”, yelken meraklılarını İstanbul Boğazı’nda bir araya getirecek.

ÜCRETSİZ MÜZE ZİYARETLERİ

Zafer Bayramı dolayısıyla bazı müzeler, İstanbullulara ücretsiz olarak açılacak. İBB Kültür AŞ’ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos’ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin, Radar Türkiye uygulamasındaki “İşlemler” bölümünden elde edilen QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekiyor.

