İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu tacirleri operasyonla yakalandı. İçişleri Bakanlığı, suçlulara karşı yürütülen etkin çalışmaların aralıksız sürdüğünü duyurdu.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakanlık, gerçekleştirdikleri son operasyonlarla ilgili olarak bilgi verdi. Açıklamaya göre; İstanbul’un Silivri ilçesinde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE İMALATINA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “İstanbul’un Silivri ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; -1 milyon 400 bin adet Uyuşturucu Hap, -80 Kg Ham Madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi.” ifadelerine yer verildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA SONUCUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda operasyona gidildi. Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürütülen mücadelenin kesintisiz devam edeceği vurgulandı. Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve emeği geçen tüm personel tebrik edildi.