İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonuyla 5 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Suçlulara karşı yürütülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, yapılan son operasyonlarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, İstanbul Silivri’de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

UYUŞTURUCU MADDE İMALATÇILARINA KARŞI MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “İstanbul’un Silivri ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda; -1 milyon 400 bin adet Uyuşturucu Hap, -80 Kg Ham Madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi.” Yapılan operasyonlarla ilgili olarak, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin etkin çalışmaları sonucunda operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde imalatçılarına karşı yürüttükleri mücadelenin kesintisiz süreceği vurgulandı. Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Kahraman Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı emeği geçen tüm yetkililere teşekkür edildi.