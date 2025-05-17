İstanbul’da Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

YAĞMURUN ETKİLERİ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından, gece saatlerinden itibaren İstanbul’da yağmur kendini göstermeye başladı. Aralıklarla devam eden yağış, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor. Bahçelievler bölgesindeki bir apartmanın bodrum katı ise su baskınına uğradı.

TRAFFİK YOĞUNLUĞU ARTYOR

İstanbul’da, hafta sonu olmasına rağmen yağmurun etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 75’e kadar çıktı. Araçların zaman zaman zorlandığı Haliç Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahlarında önemli ölçüde trafik oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de her iki yakaya geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor, sürücüler trafikte kontrollü ilerliyor.

Yağmur, özellikle Avrupa Yakası’ndaki Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy semtlerinde etkisini gösterdi. İstiklal Caddesi’nde yağmura yakalanan vatandaşlar, apartman girişlerine sığınmaya çalışırken kimi şemsiyeleriyle kendilerini korumaya çalıştı. Galata Köprüsü’nde ise bazı kişiler balık tutmaya devam etti.

SİS ETKİSİ GÖRÜLDÜ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişinde ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde sis durumu etkili oldu.

BAHÇELİEVLER’DE SU BASKINI YAŞANDI

Bahçelievler’de Kocasinan Merkez Mahallesi Ordu Caddesi’ndeki bir apartmanın bodrum katı su baskını yaşadı. İhbar üzerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, su basan dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından apartman çevresinde onarım çalışmaları başlatıldı.

DEPRESYON SONRASI ZARAR

Su bastığı bildirilen dairenin sahibi Mehmet Elmas, 23 Nisan’da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, apartmanın istinat duvarında zarara yol açtığını aktardı. Belediye ekiplerinin çalışmalarının bazı nedenlerle yarım kaldığını belirten Elmas, “Bugünkü yağışla birlikte zarar gören duvardan sızan su evi bastı.” sözleriyle durumu anlattı.