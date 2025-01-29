İstanbul’da Yangın Denetimi Kararı Açıklandı

İSTANBUL VALİLİĞİ YANGIN DENETİMLERİ YAPACAK

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, şehirdeki kamu ve özel sektöre ait tüm binaların, tesislerin ve işletmelerin yürürlükteki yangın kurallarına uygunluğunun kontrol edileceğini bildirdi. “İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak.” ifadeleriyle, yangın güvenliği denetimlerinin önemi vurgulandı.

YANGIN GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÖNEM TAŞIYOR

Alınacak önlemler, yangın güvenliğini artıracak ve olası tehlikelerin önüne geçilecek. İstanbul Valiliği’nin bu denetimlerle, yangın güvenliği uygulamalarının titizlikle yürütülmesi bekleniyor. Bu, kamu sağlığı ve güvenliği açısında gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.