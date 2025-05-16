İstanbul’da Yaşam Maliyeti 90 Bin TL

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) açıkladığı verilere göre, nisan ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin 32 TL’ye yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre maliyetin yüzde 51,7 oranında artması dikkat çekti. Eğitim ve konut harcamaları, bu artışın en fazla kaydedildiği alanlar arasında yer alıyor.

Nisan Ayı Yaşam Maliyeti Artışı

İPA tarafından yayımlanan nisan ayı verileri, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyetinin 90 bin 32 TL olarak hesaplandığını gösteriyor. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 2,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 51,7’lik bir artışı temsil ediyor.

Eğitimde Dikkat Çeken Artış

İPA’nın araştırmasında temel tüketim harcamaları dokuz ana kategoride incelendi. En dikkat çekici artış, eğitim alanında gerçekleşti. Bu kategoride yıllık fiyat artışı yüzde 125’e kadar ulaştı. Eğitim harcamalarını, yüzde 81,3 artışla konut harcamaları ve yüzde 51,2’lik artışla kişisel bakım, temizlik ve sağlık harcamaları takip ediyor.

İletişim Harcamaları Zirvede

Aylık bazda yapılan incelemelerde en yüksek artış iletişim harcamalarında görüldü. Nisan ayında iletişim harcamalarında yüzde 7,9 oranında bir artış kaydedilirken, konut harcamaları da yüzde 7,6 oranında bir artış gösterdi. Giyim ve aksesuar kategorisinde aylık bazda yüzde 2,6, toplu ulaşım ve yakıt harcamalarında ise yüzde 1,9 oranında düşüş yaşansa da, bu kalemlerde yıllık artış sırasıyla yüzde 19,3 ve yüzde 41,7 olarak belirlendi.

Barınma Harcamaları Yükselişini Sürdürüyor

Barınma harcamaları, hem aylık hem de yıllık bazda İstanbul’daki yaşam maliyetlerini artıran en önemli kalemlerden biri olmaya devam etti. Yüzde 81’i aşan yıllık artış oranı, kiralar ve konutla ilgili giderlerdeki artışın sürdüğünü gösterdi.